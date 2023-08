KEY

L'HCAP ha comunicato di aver superato la cifra delle 5000 tessere stagionali vendute, sorpassando così il record precedente della stagione 2022-23.

Il club ha potuto inoltre confermare il budget inoltrato alla Lega per l'ottenimento della licenza di gioco 2023-24, per la quale la società avrà però l'obbligo di un rendiconto trimestrale sull'andamento economico. Dopo quello alle tessere, la società ha annunciato l'incremento di prezzo anche per i biglietti singoli: 5.- in più per i posti in tribuna e 2.- in più per gli spalti. Per la società, «un gesto di equità per tutto il pubblico».

Swisstxt