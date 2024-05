Siegenthaler Imago

incontro, trovando nel primo tempo il doppio vantaggio grazie al sigillo all'8' di Bertschy in 4c5 e al gol di Hischier al 17'.

Con Genoni tra i pali e senza Kurashev, in sovrannumero, la Svizzera ha approcciato al meglio l’ Con le redini del gioco saldamente in mano, a metà partita gli elvetici hanno subito il punto di Kahun dopo appena 4» di inferiorità numerica, episodio che ha cambiato l'inerzia della sfida. I tentativi di pareggiare e l'arrembaggio finale dei tedeschi non hanno però portato al risultato sperato, con Bertschy che ha firmato la doppietta personale a porta vuota.

