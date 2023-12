Pausa finita rsi.ch

Si è rivelata utile la pausa delle Nazionali per l'Ambrì.

Impegnati martedì a Davos, i biancoblù ritroveranno Buergler e forse pure Grassi. Il primo si è ristabilito completamente dall'infortunio ai muscoli addominali e nell'allenamento della vigilia è stato schierato accanto a Spacek e Lilja. Il secondo ha invece vestito la maglia grigia e potrebbe trovare spazio in qualità di tredicesimo attaccante. Alla Gottardo Arena era presente anche uno dei rinforzi per la Coppa Spengler, lo statunitense Mueller. Terraneo ha invece raggiunto nei giorni scorsi la Svizzera U20 per prepararsi ai Mondiali

Swisstxt