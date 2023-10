Bienne freshfocus

Tre su tre.

Le squadre svizzere hanno fatto l’en plein in Champions Hockey League, centrando tutte gli 1/8 della competizione nel suo nuovo formato. Il Bienne ha raggiunto l’obiettivo sconfiggendo nientemeno che i campioni in carica del Tappara Tampere, già ko una settimana fa contro il Rapperswil, imponendosi 6-3. Nella sfida tra Lakers ai sangallesi è invece bastata una sconfitta per 3-2 all’overtime per classificarsi tra le migliori 16. Battuta d’arresto indolore pure per il Servette, già certo del passaggio del turno prima della sfida con il Lukko Rauma, persa 3-2.

Swisstxt