Nell’ottimo inizio di stagione dei Winnipeg Jets, tutt'ora imbattuti grazie al 4-3 con cui hanno sconfitto i Seattle Kraken all’ Autore di una doppietta, il grigionese è salito a quota quattro reti segnate nelle ultime tre partite. Due gol anche per Hischier, che non è però bastato ai New Jersey Devils, battuti per 5-3 dai Detroit Red Wings. La franchigia in cui gioca pure Timo Meier, autore di un assist nella notte, ha così incassato il terzo ko di fila. Niente gioie personali e di squadra, invece, per Moser (Tampa Bay Lightning) e per Fiala (San José Sharks).

