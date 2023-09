È figlio dell'ex bianconero Ville KEY

attaccante del Davos Aleksi Peltonen è stato sospeso precauzionalmente a tempo indeterminato in quanto potrebbe involontariamente aver infranto il regolamento antidoping.

L’ Il 25enne soffre di diabete e deve assumere un medicamento vietato, per il quale serve un’autorizzazione speciale. Quest’ultima però non sarebbe stata richiesta dal club con la tempistica corretta e il ritardo nel farlo potrebbe, appunto, essere considerata un’infrazione al regolamento antidoping. Peltonen non potrà dunque giocare fino a quando non sarà stata presa una decisione in merito.

Swisstxt