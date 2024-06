Pari

Manca ora solo un passo agli Oilers per completare un incredibile ribaltone.

La franchigia di Edmonton ha infatti vinto gara-6 della finale di NHL col punteggio di 5-1, rimontando così dallo 0-3 al 3-3 e forzando la decisiva gara-7. Nel sesto incontro per i padroni di casa sono andati in rete ben cinque giocatori diversi: Foegele (poi premiato come migliore in pista), Henrique, Hyman, McLeod e Nurse. Qualora riuscissero ad alzare al cielo la Stanley Cup, gli Oilers sarebbero la 2a squadra della storia a compiere il miracolo di capovolgere una finale dopo i Toronto Maple Leafs del 1942.

