Kevin Fiala KEY

Ancora una volta Fiala ha contribuito alla vittoria dei suoi Los Angeles Kings.

Nella partita in casa contro i St.Louis Blues, vinta 5-1, l’attaccante sangallese ha messo a segno l’ultima rete, salendo così a quota quattro gol in questa stagione e 13 assist. Successo anche per i Winnipeg Jets di Niederreiter, che hanno battuto per 5-2 gli Arizona Coyotes di Moser, entrambi a punti con un assist. I New Jersey Devils hanno invece perso contro i New York Rangers per 5-3. Siegenthaler, unico rossocrociato del quartetto sul ghiaccio, ha fornito il passaggio decisivo valido per l’1-1.

Swisstxt