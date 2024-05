A disposizione di Patrick Fischer KEY

Ai Mondiali di Praga la Svizzera dovrebbe poter contare anche su Kevin Fiala.

La stagione in NHL del rossocrociato si è infatti conclusa, con i suoi Los Angeles Kings sconfitti 4-3 dagli Edmonton Oilers ed eliminati per 4-1 nei quarti della Western Conference. Autore di un assist, il sangallese ha lasciato il ghiaccio con un +2, mentre il suo bottino stagionale è stato di 30 reti e 45 assist in 87 partite. Sempre ad Ovest, i Vegas Golden Knights campioni in carica sono ad una sola sconfitta dall’eliminazione dopo aver vinto in trasferta le prime due partite della serie con i Dallas Stars.

