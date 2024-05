Björninen ha aperto le marcature Imago

Pur continuando a soffrire, battendo 3-1 la Danimarca la Finlandia ha fatto un piccolo passo verso la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali.

Swisstxt

I campioni olimpici in carica si sono portati al quarto posto nella classifica del Gruppo A con 10 punti, tre in più dell’Austria. Se però marted Zwerger e compagni otterranno la posta piena con la già retrocessa Gran Bretagna, i finnici dovranno conquistare un punto con la Svizzera per passare il turno. Nepromossa dalla Divisione 1 lo scorso anno, la Polonia ha subito salutato l'élite mondiale perdendo 3-1 la sfida salvezza con il Kazakistan.

Swisstxt