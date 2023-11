Tobias Fohrler KEY

Secondo il Blick il 26enne potrebbe proseguire la sua carriera in Germania.

Secondo il Blick, al termine della corrente stagione Tobias Fohrler dovrebbe lasciare l’Ambrì dopo cinque annate passate in Leventina.

Il difensore tedesco con licenza svizzera, il cui contratto è in scadenza, sarebbe in procinto di lasciare il Ticino per proseguire la sua carriera in Germania, più precisamente, stando a quanto riportato dal sito heshootshescoores, nel massimo campionato con l’Adler Mannheim.

Passato pure da Zugo, in biancoblù il 26enne ha disputato ad oggi 207 partite tra tutte le competizioni (totalizzando 26 punti, 8 gol) e nel 2022 ha conquistato la Coppa Spengler.

SwissTXT / red