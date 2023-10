Sei punti in quattro partite alla Spengler Ti-Press

L'Ambrì ha ingaggiato fino al 31 dicembre, con opzione fino al termine della stagione, l'attaccante Alex Formenton.

Il 24enne canadese torna dunque in biancoblù dopo la parentesi dello scorso campionato (10 gol e 3 assist in 22 partite di National League). «L'HCAP», si legge nel comunicato, «è a conoscenza che c'è un'inchiesta in corso sul giocatore e a oggi non vi è alcuna accusa né tantomeno una condanna. Il club si riserva comunque la possibilità di rivedere il contratto nel caso dovessero emergere nuovi elementi». Formenton dal canto suo può tornare in NHL in qualsiasi momento.

