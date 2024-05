KEY

Saranno il Gottéron e la rappresentanza ceca del Pardubice ad aprire i giochi alla prossima edizione della Coppa Spengler in programma dal 26 dicembre.

Swisstxt

Assieme a loro nel gruppo Torriani ci saranno i finlandesi del Kärpät Oulu, mentre dall’altra parte del tabellone, nel gruppo Cattini, si sfideranno Davos, Straubing e Team Canada. Quest’ultimi affronteranno proprio i padroni di casa e campioni in carica la sera di Santo Stefano. Come d’abitudine, le semifinali si svolgeranno lunedì 30 dicembre, mentre la finalissima è in programma il giorno dopo alle 12h10.

Swisstxt