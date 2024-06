Pilut KEY

Il Losanna ha perso per un periodo stimato tra 7 e 9 mesi il difensore Lawrence Pilut.

Swisstxt

Lo svedese, autore di 12 punti in 19 partite negli scorsi playoff, ha riportato la lacerazione del tendine d'achille durante un allenamento in Svezia.

I vodesi hanno annunciato che torneranno sul mercato.

Il Berna ha ingaggiato un settimo straniero: si tratta del finlandese Waltteri Merela, in arrivo dal Nordamerica dove ha fatto la spola tra i Tampa Bay Lightning in NHL e i Syracuse Crunch in AHL.

Il 25enne ha firmato un contratto annuale con gli Orsi.

Swisstxt