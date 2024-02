Lugano rsi.ch

La pausa ha portato al Lugano una brutta notizia (infortunio a Gerber) e due buone: sia Canonica che Guerra sono tornati ad allenarsi, seppur in maglia rossa.

I due potrebbero tornare a disposizione nelle prossime settimane. Per il match di sabato contro lo Zugo Gianinazzi sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha battuto l'Ajoie due settimane orsono, dunque con Kempe e LaLeggia ancora in tribuna e Ruotsalainen nel line-up. «Abbiamo lavorato per mesi, ora arriva il momento decisivo. Dobbiamo godercelo e giocare con entusiasmo e coraggio», ha commentato il coach bianconero.

Swisstxt