Esclusa la commozione cerebrale per Heed Keystone

Buone notizie per il difensore dell’Ambrì, che era uscito anzitempo, dopo una carica alla testa, dalla sfida dei quarti di finale della Coppa Spengler contro il Froelunda. Gli accertamenti medici hanno scongiurato ogni tipo di grave infortunio per lo svedese, che potrebbe essere dunque arruolabile per la sfida alla Gottardo Arena di martedì contro lo Zurigo. Visto che il 32enne soffre ancora di dolori al collo, il suo eventuale impiego verrà deciso da Luca Cereda e dallo staff soltanto dopo l'allenamento mattutino.

Swisstxt