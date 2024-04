Heim freshfocus

Si sono interrotte anzitempo le speranze di André Heim di partecipare ai prossimi Mondiali con la Svizzera.

Il centro dell’Ambrì ha infatti riportato una lesione del legamento della caviglia sinistra durante l’allenamento di ieri e dovrà stare lontano dal ghiaccio per un periodo stimato in sei settimane. Questo impedirà al 25enne di essere tra i selezionati da Patrick Fischer per l’avventura iridata in terra ceca.

