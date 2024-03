Hischier e Meier trascinano New Jersey alla vittoria Keystone

intenzione di trascinarli ai playoff.

Hischier e Meier hanno preso sulle proprie spalle i Devils con l’ Nella notte infatti New Jersey ha colto un’importante vittoria per 4-1 su Winnipeg (Niederreiter a secco). I due attaccanti elvetici hanno vissuto una serata da veri protagonisti: entrambi sono stati autori di una rete e due assist, il vallesano è stato pure nominato 3a stella del match. Con una rete per tempo i Predators hanno battuto per 3-0 i Panthers. A contribuire alla vittoria è stato pure Josi, autore di un passaggio decisivo (9o punto nelle ultime 5 partite).

Swisstxt