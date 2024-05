Sergei Bobrovsky KEY

NHL: Florida ha iniziato col piede giusto la finale della Eastern Conference contro i Rangers.

I Panthers si sono imposti per 3-0 al Madison Square Garden di New York. Per la prima volta in 11 partite di playoff i giocatori della franchigia della Grande Mela non sono quindi riusciti a segnare, ipnotizzati da Bobrovsky che ha fermato tutte e 23 le conclusioni.

