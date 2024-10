Devils Imago

Alla O2 Arena di Praga è cominciata la nuova stagione di NHL.

Swisstxt

I New Jersey Devils degli svizzeri hanno battuto per 4-1 i Buffalo Sabres, con Hischier che ha stampato già dalla prima partita il suo nome sul tabellino dei marcatori. Il match, che è cominciato subito dopo il minuto di raccoglimento in memoria dei fratelli Gaudreau, è stato nelle mani dei Devils per tutti e 60'. Siegenthaler e Hischier si sono messi subito in mostra: il primo ha fornito l'assist a Kovacevic sul momentaneo 2-0, mentre il secondo è andato in rete nel secondo periodo grazie ad un potente slap finito sotto l'asta.

Swisstxt