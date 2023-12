Rasmussen trascina il Davos contro il Frölunda Keystone

Il Davos non ha fallito il suo esordio alla 95a Coppa Spengler, uscendo dalla serata con una convincente vittoria per 4-1 sul Froelunda.

Rafforzati dagli innesti di Haapala, Olofsson e Andersson, i grigionesi hanno messo in pista intensità e fisicità trovando sul finire di 1o tempo il vantaggio con Rasmussen. La 2a frazione si è aperta come si era chiusa la precedente con i gialloblù all'arrembaggio e che hanno trovato il raddoppio in powerplay con lo stesso svedese. Al rientro dalla 2a pausa, gli uomini di Holden hanno subito la rete di Borg e poi gestito il gioco fino al 60'

