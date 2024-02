Holden KEY

Nell'unica partita in programma domenica, il Losanna ha sbancato per 2-1 il ghiaccio del Davos, consolidando così il quarto posto in classifica.

I grigionesi dal canto loro restano a -3 dalla linea, con una partita in più da disputare rispetto a Lugano (5o) e Berna (6o). A decidere il match è stata la rete siglata da Frick al 56'.

