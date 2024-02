Lugano freshfocus

è riuscito a venire a capo anche del Langnau.

Reduce dalla bella vittoria contro lo Zugo, il Lugano ha dovuto faticare più del previsto ma – uscendo alla distanza – I bianconeri, davanti ai 6'225 della Cornèr Arena, si sono imposti 5-2 Con Canonica rientrato dopo oltre quattro mesi, i ticinesi sono andati in vantaggio grazie al primo gol in stagione di Quenneville. L'1-0 si è protratto fino al terzo tempo, quando Thuerkauf è salito in cattedra con una doppietta inframezzata dal primo punto in NL di Hausheer e dal 3-1 di Weibel. Pura cosmesi poi nel finale le marcature di Pesonen e Andersson.

Swisstxt