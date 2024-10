HCL KEY

Nella serata dedicata alla memoria di Geo Mantegazza, il Lugano ha onorato al meglio il suo Presidentissimo battendo in rimonta 4-3 l'Ajoie.

Swisstxt

Sul ghiaccio con una maglia nera con bande verdi sulle spalle e con l'esordiente Huska in porta, i bianconeri hanno faticato nei primi 40', chiusisi con i giurassiani avanti 3-2 a causa dei troppi errori difensivi dei padroni di casa, poco solidi nel loro slot.

Nel terzo periodo però i ticinesi hanno mostrato una grande reazione segnando con Carr (inserito in linea con Joly e Zohorna, pure loro in rete) e Arcobello per il definitivo vantaggio.

Swisstxt