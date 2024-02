Lugano freshfocus

Proprio come a fine ottobre, il Lugano non ha avuto vita facile in casa dell'Ajoie.

Il 5-2 nel quarto scontro stagionale ha comunque confermato la superiorità dei bianconeri (sempre vittoriosi), ora a +6 dal settimo posto. Colpiti a freddo dopo soli 0"53 (maldestro autogol di Quenneville), gli ospiti hanno impiegato oltre 20' per pareggiare i conti, sfruttando una papera di Ciaccio su tiro di Arcobello in 4c5. Solo il gol dell'ex Romanenghi (45'33") ha però definitivamente svegliato Thuerkauf e soci, a segno tre volte in 8'19» con Andersson, Fazzini e ancora Arcobello. A porta vuota il 5-2.

