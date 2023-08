Luca Gianinazzi rsi.ch

Il Lugano di Luca Gianinazzi si è ritrovato per la prima volta al completo in pista alla Cornèr Arena per iniziare la preparazione sul ghiaccio dopo la fase di allenamenti a secco.

Presenti quindi tutti gli stranieri e il nuovo assistant coach Kalle Kaskinen che nel ruolo affiancherà Krister Cantoni. «Non è un giorno come gli altri, stamattina ero un po' più gasato del solito», ha detto il coach ai microfoni, «le emozioni sono forti e positive». «Rispetto alla passata stagione mi piacerebbe avere la stessa aggressività e lo stesso entusiasmo visti verso la fine. Cambierei invece il powerplay».

Swisstxt