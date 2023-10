Ti-Press

Il Lugano ha forse iniziato la sua risalita in classifica.

Alla Cornèr Arena, in un impegno casalingo non agevole, la truppa di Gianinazzi ha superato 5-2 il Berna, 3a forza del campionato. Pronti via e dopo soli 25» Thuerkauf ha firmato il gol più veloce dei bianconeri in questa stagione, unica rete del primo periodo. A riportare il punteggio in parità trafiggendo per la prima volta Schlegel ci ha però pensato Honka. L'HCL non ha accusato il colpo e con Arcobello ha ritrovato il meritato vantaggio, incrementato poi grazie alla doppietta di Carr in 5c4. Nel finale Arcobello ha risposto a Vermin.

Swisstxt