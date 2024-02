Arcobello KEY

I bianconeri trovano il primo successo stagionale sui Tori battendoli 5-1 e entrano nella Top 6. L'Ambrì a Berna si è prontamente riscattato dopo il ko incassato venerdì con il Rapperswil. Serata di grazia di De Luca, tripletta per lui. il Lagnau supera l'HCAP in classifica.

Il Lugano ha trovato un'importante vittoria in chiave playoff andando a imporsi con un chiaro 5-1 sul ghiaccio dello Zugo, arrivato ora alla qunta sconfitta consecutiva.

Grazie ai tre punti conquistati, la squadra di Gianinazzi è tornata tra i primi sei in classifica, lasciando a tre punti il Davos impegnato domenica pomeriggio contro il Losanna.

Al rientro dopo la pausa per la Nazionale, i bianconeri sono scesi in pista col piglio giusto, con il line-up praticamente invariato rispetto all’ultima sfida disputata un paio di settimane fa, anche se hanno dovuto attendere metà partita per sbloccare il risultato grazie al solito Joly.

Incassato il pareggio di Stadler, gli ospiti non hanno accusato il colpo, tornando subito in vantaggio con Fazzini prima di prendere il largo grazie a Thuerkauf, Wolf e Arcobello.

La tripletta di De Luca non basta nei tempi regolamentari

Nonostante le assenze di Inti Pestoni (infortunato) e Janne Juvonen (ammalato) abbiano costretto Cereda a gettare nella mischia il debuttante McIsaac e Fadani tra i pali, i ticinesi hanno trovato il modo di venire a capo degli Orsi.

I leventinesi infatti hanno avuto la meglio per 5-4 al supplementare.

A regalare il punto supplementare agli ospiti è stato Heed, subito in gol nell'overtime (60"23), dopo che nei tempi regolamentari il protagonista assoluto tra i biancoblù era stato De Luca, autore di una magnifica tripletta.

I sopracenerini, che hanno schierato Fadani tra i pali e han visto debuttare McIsaac, nonostante il successo sono stati scavalcati in classifica dal Langnau, vittorioso a Friborgo.

