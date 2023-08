Il Lugano si presenta ai tifosi vincendo Keystone

Non poteva esserci presentazione ai suoi tifosi migliore per il Lugano.

La squadra di coach Gianinazzi ha infatti ottenuto una convincente vittoria per 5-2 contro il Davos. Capitan Thuerkauf ha aperto le marcature imbeccato da Carr, poi è stato il giovane Verboon a insaccare il disco alle spalle di Aeschlimann. Nel 2o tempo, si è presentato pure Ruotsalainen, che ha mandato in visibilio il pubblico siglando il 3-0 con un pregevolissimo gioco di bastone dietro la porta. Nell'ultima frazione sono andati in gol Zanetti e Alatalo, prima della doppietta firmata da Bristedt.

