Fischer KEY

Euro Hockey Tour.

La Svizzera si preparerà per i Mondiali, in programma dal 10 al 26 maggio a Praga e Ostrava, con tre doppie sfide contro Slovacchia, Francia e Lettonia prima delle ultime tre uscite dell’ Per le prime due partite gli uomini di Fischer si recheranno dapprima a Humenne, poi affronteranno i transalpini a Basilea mentre gli incontri con i lettoni sono previsti a Losanna e Kloten. L’avvicinamento si concluderà con il breakout-game di Kloten contro la Svezia e le altre due partite dell’ultimo torneo dell’EHT contro Finlandia e Cechia il 4 e 5 maggio a Brno.

