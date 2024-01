Il 27enne proviene dal Monaco Imago

infortunio di Riley Sheen ingaggiando fino al termine del corrente campionato un altro attaccante straniero, il tedesco Andreas Eder.

Lo Zugo ha reagito all’ Il 27enne dal fisico imponente (189 cm per 91 kg) proviene dal Monaco, con il quale in questa stagione ha messo a referto 7 reti e 8 assist in 39 partite. Lo Zugo ha così utilizzato l’ottava licenza.

Swisstxt