Roman Josi ancora una volta secondo nel James Norris Memorial Trophy Keystone

Ancora una volta Josi si è dovuto accontentare della piazza d'onore nel Norris Trophy.

Swisstxt

Al bernese non è stata sufficiente la 2a miglior prestazione in carriera per battere Hughes. Il 34enne può però gioire per la 3a nomina nell'All-Star Team della NHL. Autore di 140 punti nella stagione regolare, MacKinnon ha conquistato il suo 1o Hart Trophy. Il Calder Trophy, premio assegnato al miglior giovane, come previsto, è andato al rookie di Chicago Bedard, che ha totalizzato 68 gettoni e 61 punti (22 reti e 39 assist). Per la 2a volta in carriera tra i portieri è stato eletto Hellebuyck (Jets).

Swisstxt