ultima uscita casalinga prima di dare avvio ai playoff.

Acquisita la certezza matematica di partecipare ai playoff, Roman Josi ha deciso di mettere in piedi un show personale di gran livello al cospetto dei Blue Jackets, nell’ Due gol, due assist e un bottino stagionale che ammonta ormai a 85 punti: logica prima stella nel 6-4 finale, il bernese è così divenuto il secondo difensore in attività per quanto concerne i match da quattro punti o più, ora otto (guida Erik Karlsson, con dieci). Assieme allo scatenato connazionale, hanno trovato la via della rete anche Kevin Fiala e Pius Suter.

