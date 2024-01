Mario Kempe (in giallo) opposto allo svizzero Rafael Diaz in occasione di una gara dei Mondiali del 2021. KEYSTONE

Il Lugano ha ufficializzato l’ingaggio con un contratto valido sino al termine della stagione 2023-24 dell’attaccante svedese Mario Kempe.

A distanza di ore, dopo Alexis Peltonen, il Lugano ha annunciato l'ingaggio dello svedese Mario Kempe.

Se l’iter burocratico per il trasferimento internazionale del giocatore andrà a buon fine, l'attaccante, che si allenerà domani mattina con la squadra, potrebbe essere a disposizione dello staff tecnico per la partita di domenica contro lo Zugo.

Mario Kempe

Nazionale svedese U18 e U20, dopo due stagioni nella QMJHL, è tornato in patria, giocando per il Rögle, Djurgardens e MoDo.

Dal 2014 al 2022 l'attaccante Kempe ha giocato sia in KHL (279 gare, 144 punti) che in Nordamerica: 70 partite di NHL con gli Arizona Coyotes e 90 in AHL con i Tucson Roadrunners e con gli Ontario Reign.

Nel 2022 Kempe è rientrato in Svezia dove ha indossato i colori del Lülea.

Il 35enne ha disputato due Mondiali (2019 e 2021) disputando in totale 42 partite con la maglia della sua Nazionale.

