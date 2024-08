Robin Kovacs KEY

anticipo rispetto ai termini previsti.

L’avventura vodese di Robin Kovacs si è conclusa con un anno d’ Il Losanna e l’attaccante svedese (sbarcato in Svizzera nel 2022, in provenienza dall’Oerebro) hanno infatti rescisso consensualmente il contratto in essere, dopo due stagioni marcate da 57 punti complessivi (22 i gol).

