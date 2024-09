Vuole tenersi in forma nel club che lo ha lanciato oltreoceano KEY

L'Ambrì ha annunciato il ritorno in biancoblù di Dominik Kubalik.

L'attaccante ceco ha firmato con la società leventinese un accordo valido per una stagione, ma con una clausola d'uscita in caso di accordo con una franchigia NHL prima del 15 dicembre 2024.

«Dominik – si legge nel comunicato – vuole tornare in NHL il prima possibile, ma preferisce tenersi in forma iniziando la stagione con una squadra in Europa e vuole farlo con il club che l'ha aiutato ad arrivare nel massimo campionato nordamericano 5 anni fa».

Il 29enne ha disputato 90 partite con l'HCAP, firmando 37 gol e 60 assist.

