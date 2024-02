Laurent Dauphin freshfocus

Quattro reti di Dauphin, tre punti per l'Ambrì, due protagonisti (il canadese e Juvonen) e un solo passo da fare ancora per raggiungere i play-in.

Il ritorno al successo a Ginevra dei biancoblù, impostisi per 4-3 e che non vincevano alle Vernets dal 2 ottobre 2021, è valso il +5 in classifica su Langnau e Bienne a due partite dal termine della regular season. Il 28enne quebeçois ha permesso ai suoi prima di rimontare due volte e poi di superare i romandi, mentre il portiere finlandese ha sfoderato due interventi miracolosi oltre a blindare il risultato nel concitato finale.

Swisstxt