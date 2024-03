Kneubuehler freshfocus

L'Ambrì ha conquistato la matematica certezza di accedere ai play-in.

I biancoblù hanno infatti battuto il Friborgo in rimonta per 3-2 e non possono più essere raggiunti né dal Langnau né dal Bienne. In pista senza Heim e Zwerger, i leventinesi sono andati sotto nel punteggio per il punto di Borgman, ma hanno trovato il meritato pareggio ancora prima della pausa con Dauphin. Di nuovo in svantaggio a inizio secondo periodo, Grassi e compagni hanno dato fondo alle loro energie trovando dapprima il pari con Kneubuehler al 49' ed il sorpasso con Spacek poco dopo.

