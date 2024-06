Ang KEY

L'AMbrì ha annunciato l'ingaggio per la prossima stagione, più opzione per quella successiva, di Jonathan Ang.

L’attaccante canadese proviene dal Kloten, con cui negli ultimi due campionati ha disputato 107 partite con un bottino di 32 gol e 47 assist.

In carriera il 26enne, scelto al quarto turno dai Florida Panthers nel 2016, vanta 124 presenze in AHL con gli Springfield Thunderbirds (46 punti).

Nel 2020 è arrivato in Svizzera, dove ha vestito la maglia del Turgovia in Swiss League (77 presenze con 38 gol e 53 assist) prima di passare agli Aviatori in National League.

