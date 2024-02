Kneubuehler KEY

L'Ambrì è tornato senza punti da Losanna, sconfitto dai vodesi per 4-1, ma resta al 10o posto vista la contemporanea battuta d'arresto del Langnau.

I leventinesi, pur soffrendo per lunghi tratti, hanno retto in 5c5 di fronte ai più attrezzati romandi, ma hanno finito per pagare a caro prezzo le tre penalità subite incassando altrettante reti da Riat (doppietta) e Raffl. Non è bastato il momentaneo 2-1 di Kneubuehler sul finire di secondo periodo. L'assalto finale, per gli ultimi secondi in 6c4, non ha portato i frutti sperati, con ancora l'austriaco dei padroni di casa a chiudere i conti.

