Thürkauf Ti-Press

Serata nera per il Lugano, sconfitto 3-1 dalla capolista Zurigo nonostante una prestazione generosa e in apprensione per le condizioni di Granlund, uscito zoppicante a metà incontro.

Alla Cornèr Arena i bianconeri hanno iniziato l'incontro senza timori reverenzali, ma i Lions hanno sfruttato il secondo powerplay al 12' con Andrighetto, seguito al 30' dal raddoppio di C.Baltisberger. Nel terzo periodo dopo un gol annullato a LaLeggia e il punto di Malgin al 47', il tentativo di rimonta di Thuerkauf e compagni si è fermato al punto assegnato a Zanetti al 50'.

Swisstxt