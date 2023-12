Attilio Biasca freshfocus

Quando la Svizzera vede di fronte a sé la Svezia, ecco che i soliti fantasmi tornano puntualmente a fare capolino.

Anche all’esordio nella tappa zurighese dell’Euro Hockey Tour: il 4-2 rimediato contro Toemmernes e soci ha difatti allungato a 14 la striscia di ko consecutivi negli scontri diretti. Per la prima volta in pista con il giovane ticinese Biasca, gli uomini di Fischer hanno visto la propria serata complicarsi già sul finire di primo tempo, a causa di due gol in 57». La reazione si è tradotta nella rete di Thuerkauf, resa vana (come il 3-2 di Glauser) dalla doppietta di Stroemwall.

Swisstxt