I Mondiali femminili di Utica si sono chiusi con la prima vittoria per la Svizzera.

Le rossocrociate sono dovute andare fino al supplementare per avere ragione per 3-2 della Germania, grazie alla rete di Alina Mueller, nella finalina per il quinto posto. Le rossocrocaite restano quindi nel Gruppo A.

