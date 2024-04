CH freshfocus

Dopo ben 13 ko consecutivi, la Svizzera è tornata a riassaporare il dolce gusto della vittoria battendo la Francia a Basilea per 2-0.

Swisstxt

Dopo un inizio complicato, gli elvetici hanno preso in mano il pallino delle operazioni trovando l'1-0 con Moy in contropiede. Esattamente come nelle ultime uscite, la truppa di Fischer ha creato tanto ma le reti hanno faticato ad arrivare. Il raddoppio infatti è giunto solo a metà secondo periodo per merito di Aebischer. Da lì il confronto è sceso di intensità e ritmo fino ad arrivare alla terza e decisiva sirena.

Swisstxt