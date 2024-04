Fischer KEY

Nella seconda amichevole disputata in meno di 24 ore a Basilea contro la Francia, la Svizzera seppur faticando è riuscita a centrare il secondo successo, imponendosi per 3-2 all'overtime.

La partita è iniziata in salita per la compagine di Fischer, costretta a rincorrere dopo il primo tempo, chiuso sul 2-0 per i transalpini. A dare il la alla rimonta rossocrociata ci ha pensato il bianconero Thuerkauf, in rete al 24' mentre Moy ha poi riequilibrato la contesa al 31'. Dopo aver tentato invano di decidere il match nel terzo periodo, il gol decisivo è arrivato al 63' con Geisser.

