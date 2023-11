Schroeder e Moy freshfocus

Il Rapperswil ha conquistato l’ accesso ai quarti di finale di Champions Hockey League.

Forti del 4-1 dell’andata, i Lakers sono andati a imporsi anche a Mannheim sconfiggendo l’Adler per 3-1. I sangallesi sono andati in vantaggio dopo appena 1'51» con Cervenka raddoppiando poi a metà partita grazie a Schroeder. Dunner ha definitivamente chiuso la sfida nel finale con la terza rete a porta vuota. Gli 1/8 sono invece stati fatali al Bienne, capitolato di fronte al Färjestad, che dopo il 5-3 nel Seeland si è imposto anche in casa per 6-4 e si è guadagnato un posto tra le prime otto.

