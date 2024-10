Liikala KEY

Secondo successo in campionato per le HCAP Girls, che dopo tre sconfitte consecutive sono tornate a sorridere travolgendo il Langenthal per 7-1 alla BiascArena.

Swisstxt

Protagonista tra le biancoblù Liikala con tre gol e due assist, mentre Bullo ha firmato una doppietta.

