Christian Djoos ha deciso di tornare in Svezia, dove giocherà per il Brynäes IF, la squadra che lo ha formato.

Per sostituire il 29enne, che ha lasciato il Canton Vaud dopo una stagione per questioni famigliari, il Losanna si è accordato per un anno con il difensore ceco David Sklenicka, reduce da una buona stagione in KHL. -Per la difesa il Rapperswil ha ingaggiato per due stagioni il 27enne svedese Jacob Larsson. Dopo aver vinto il campionato in patria nel 2016 e due Champions Hockey League (2016 e 2017) con il Frölunda, ha tentato l’avventura oltreoceano, dove ha disputato 172 partite (24 punti) in NHL.

