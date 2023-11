freshfocus

La pausa per la Nazionale non ha fermato il rullo compressore Zugo in campionato, anzi.

Alla Bossard Arena i padroni di casa si sono sbarazzati 5-1 del Friborgo. A portare i Tori in vetta alla NL per la prima volta in stagione sono state le reti di Senteler, Simion, Wingerli, Herzog e Robin.

