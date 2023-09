Losanna-Langnau freshfocus

Il Losanna non ha lasciato alcuno scampo al Langnau superato per 7-3.

Dopo essere andati a segno tre volte nel secondo periodo, i padroni di casa hanno replicato anche nel terzo, per poi sancire il risultato con Jaeger al 56’06». Si sono riscattati i campioni in carica del Ginevra, che dopo la sconfitta nella prima giornata, hanno superato lo Zurigo per 2-1 grazie alle reti di Manninen e del ticinese Bertaggia. Primi punti stagionali anche per l’Ajoie, capace di rimontare e battere per 2-1 il Davos, Seconda sconfitta invece per lo Zugo, superato per 2-1 dal Bienne e ancora a zero punti.

Swisstxt